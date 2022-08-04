Спустя два года в Нагорном Карабахе вновь начались боевые действия

Спустя два года после очередной войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах в зоне конфликта вновь вспыхнули боевые действия. Как сообщает DW , накануне Азербайджан объявил о захвате в результате специальной военной операции «Возмездие» в Карабахе нескольких господствующих высот.

По данным Минобороны Азербайджана, утром 3 августа в результате обстрела в Лачинском районе со стороны «членов незаконных армянских вооруженных формирований» погиб азербайджанский военный. В ответ силы Азербайджана приступили к операции «Возмездие», в рамках которой были взята под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и др. вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. Как сообщает Русская служба ВВС, на кадрах, опубликованных на сайте ведомства, снятых с беспилотника, видны удары ракетами по артиллерийским расчетам и позициям армянских сил. В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в результате авиаударов ВС Азербайджана погибли двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.

Азербайджан обвиняет Армению в нарушении подписанного осенью 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении огня в зоне конфликта. По мнению Баку, «военно-политическое руководство Армении до сих пор не обеспечило вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории соседнего государства». Страна потребовала полной демилитаризации территории. В свою очередь Армения обвинили в нарушении соглашения Азербайджан. Как говорится в заявлении МИД страны, «несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистки и "ползучей оккупации"».

Как информирует Би-би-си, 1 августа власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что азербайджанская армия пыталась перейти линию соприкосновения на нескольких участках, а днем ранее они заявили о ранении армянского военного. Минобороны Азербайджана назвало эту информацию «ложной, провокационной и вводящей в заблуждение». 2 августа Минобороны России заявило о трех фактах нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. В тот же день власти непризнанной НКР сообщили, что азербайджанская сторона передала им требование организовать сообщение с Арменией по другому маршруту, в обход существующего Лачинского коридора – дороги, которую контролируют российские миротворцы и которая проходит через азербайджанский город Лачин за пределами Нагорного Карабаха. Этот город был захвачен армянскими силами еще в первую войну в Карабахе. Армения заявила, что требование Азербайджана по Лачинскому коридору неправомерно. Оставшуюся часть Лачинского района (кроме самого города и дороги) армянская сторона вернула Азербайджану по соглашению 2020 года. По тому же соглашению должна быть построена новая дорога, в обход города Лачин, связывающая карабахских армян с Арменией. Азербайджан свою часть дороги построил, Армения пока еще нет.

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября страны вели войну за Нагорный Карабах, эта была вторая война и продлилась 44 дня, тогда погибли 6,5 тыс. человек. Война закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческую столицу региона Шуша. В сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор и контролируют новую линию соприкосновения, разделяющую армян Карабаха и азербайджанские войска. Однако напряженность в регионе сохраняется до сих.