Поэтому визиты делегаций должны согласовываться с правительством КНР
Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая – МИД

Тамара Вааль, Власть

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республикой, потому все визиты делегаций зарубежных стран на эту территорию должны согласовываться с правительством КНР. Такую позицию министерства иностранных дел РК озвучил в четверг официальный представитель Айбек Смадияров.

«Республика Казахстан поддерживает принцип “одного Китая” и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики», - сказал Смадияров.

Он отметил, что Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживатется резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 от 1971 года.

«Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР», - в этой связи подчеркнул официальный представитель МИД.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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