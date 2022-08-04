Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая – МИД

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республикой, потому все визиты делегаций зарубежных стран на эту территорию должны согласовываться с правительством КНР. Такую позицию министерства иностранных дел РК озвучил в четверг официальный представитель Айбек Смадияров.

«Республика Казахстан поддерживает принцип “одного Китая” и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики», - сказал Смадияров.

Он отметил, что Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживатется резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 от 1971 года.

«Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР», - в этой связи подчеркнул официальный представитель МИД.