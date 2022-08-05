В результате перестрелки в Алматинской области погиб один человек, еще двое ранены

В селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области накануне произошла перестрелка, в результате получили ранения три человека, один из пострадавших скончался в больнице, передает «Казинформ» .

По данным департамента полиции Алматинской области, 4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

Полицией был объявлен план «Перехват».

«Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений. В настоящее время все участники конфликта установлены, проводятся мероприятия по их задержанию», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.