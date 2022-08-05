Полиция ищет подозреваемых
  • 233
В результате перестрелки в Алматинской области погиб один человек, еще двое ранены
иллюстративное фото Жанары Каримовой

В селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области накануне произошла перестрелка, в результате получили ранения три человека, один из пострадавших скончался в больнице, передает «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматинской области, 4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

Полицией был объявлен план «Перехват».

«Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений. В настоящее время все участники конфликта установлены, проводятся мероприятия по их задержанию», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Помощник Медведева объяснил его провокационный пост в соцсети взломом аккаунта
Новости
Реконструкцию канализации в Петропавловске не могут закончить ​с 2005 года
Новости
Почти 490 млн тенге вернут казахстанцам за прошедший отопительный сезон
Новости
Россия может выделить почти $31 млрд на реализацию железнодорожных проектов в Казахстане, Китае и Монголии
Новости
Назначен прокурор Алматинской области
Новости
Спецоперацию по задержанию членов ОПГ провели в пяти регионах Казахстана