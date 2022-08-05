Новую систему оплаты труда для работников железнодорожной сферы в Казахстане внедрят с 15 октября

Как пояснили в компании, существующая система оплаты труда «базируется на исторически сложившихся участковых коэффициентах, которые разнятся даже в пределах одной области (до 4-х коэффициентов в одной области)». Из-за этого на предприятиях в одном регионе получают разную по размеру заработную плату, что «вызывает объективное недовольство со стороны трудовых коллективов с более низкими коэффициентами».

В прошлом году в КТЖ начали разработку подходов по выравниванию коэффициентов, и 30 июня этого года правлением компании принято решение о переходе от участковых к областным коэффициентам.

«Новую систему оплаты труда КТЖ введет с 15 октября 2022 года. Данное изменение коснется порядка 68 тыс. работников, получающих заработную плату по низкому коэффициенту в рамках одной области», - отметили в компании.