Предварительная причина убийства – трудовой конфликт
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Подозреваемых в убийстве бизнесмена задержали в Уральске
фото Жанары Каримовой

В Уральске задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева, которое произошло вечером 6 августа, сообщает портал «Мой город».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе, между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Мухангалиева ножом. Позже выяснилось, что бизнесмен пытался убежать от нападавших, но те его догнали и нанесли ему множественные ножевые ранения. Тело бизнесмена было найдено на стоянке стадиона имени Атояна.

По подозрению в совершении убийства полиция разыскивали двух мужчин, 31 года и 21 года, которые после совершения убийства скрылись с места преступления. Все выезды и въезды в город проверялись, отрабатывались все места возможного местонахождения подозреваемых. Подозреваемые были задержаны утром 8 августа в садоводческом обществе «Коктем», где они скрывались.

«При задержании подозреваемые находились вместе. Увидев полицейских, они побежали. Дачники подсказали, куда побежали двое молодых людей. Мы создали группы, поделили участки и проверяли каждый дом. Совместно с национальной гвардией отрабатывали. Оружие изъяли на месте, оно отправлено на экспертизу. Назвать причины пока не можем, идёт следствие», - рассказал на брифинге первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин.

Оба задержанных - жители ЗКО, на учете в органах внутренних дел не состояли.

По данным полиции, предварительной причиной убийства могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт.

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