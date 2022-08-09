Рост ВВП Казахстана за январь – июль составил 3,2%

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова, который доложил об итогах социально-экономического развития страны за январь – июль, сообщает Акорда.

«По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Смаилов проинформировал президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, отметив, что исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы продолжается, о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала. Премьер-министр представил главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы и сообщил о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.

«Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения», - отмечается в сообщении.