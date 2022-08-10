В коррупции изобличено свыше 900 человек
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Свыше 1 400 коррупционных преступлений зарегистрировано в Казахстане с начала года
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, который доложил о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

По информации Бектенова, за семь месяцев этого года в стране зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

Вместе с тем он сообщил, что завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.

Что касается работы самого агентства, то кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений антикоррупционной службы, исключена гонка за статистическими показателями, ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.

«По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы антикоррупционной службы», - сообщила пресс-службы президента.

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