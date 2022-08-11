Лидер Северной Кореи заявил о победе над коронавирусом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду на совещании по политике в отношении COVID-19, объявил о победе над инфекцией, а его сестра обвинила во вспышке Южную Корею, сообщает Reuters .

Ким Чен Ын отменил максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае, но добавил, что Северная Корея должна поддерживать «стальной противоэпидемический барьер и активизировать противоэпидемическую работу до окончания глобального кризиса в области здравоохранения».

Северная Корея ранее не подтверждала, сколько людей заразилось COVID, по-видимому, потому, что у нее нет средств для тестирования. Ким Чен Ын сообщил о ежедневном количестве пациентов с лихорадкой, число которых выросло примерно до 4,77 млн человек, но с 29 июля новых случаев не зарегистрировано.

В свою очередь сестра лидера КНДР – Ким Ё Чжон сказала, что сам молодой лидер страдал от симптомов лихорадки: «он был тяжело болен с высокой температурой». Впервые это указывает на то, что он, вероятно, был заражен вирусом. Ким Ё Чжон обвинила Южную Корею во вспышке инфекции, считая, что они перебросили на их территорию зараженные пропагандистские листовки. Она раскритиковала новое правительство Южной Кореи во главе с президентом Юн Сок Ёлем за стремление снять запрет 2020 года на кампании по распространению листовок, назвав «неизменным главным врагом».

«Мы больше не можем игнорировать непрерывный приток мусора из Южной Кореи, - сказала она, пригрозив «стереть с лица земли» власти этой страны. - Наша контрмера должна быть смертоносной ответной».

Аналитики считают, что заявление о победе над COVID может открыть КНДР путь к проведению первого испытания ядерного оружия с 2017 года.

Официальный уровень смертности в Северной Корее от коронавируса составляет 0,0016%, или 74 из примерно 4,77 млн человек.

Власти КНДР впервые сообщили о коронавирусе в стране спустя два года с начала пандемии - в мае этого года. По всей стране был введен режим максимальной чрезвычайной ситуации. До этого момента власти утверждали, что в стране за счет полного закрытия границ за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.