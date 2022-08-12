Крупнейшую в Центральной Азии мечеть открыли в столице

В столице Казахстана открыли крупнейшую в Центральной Азии мечеть, которая вмещает в себя 35 тыс. человек. На ее строительство привлекали деньги частных инвесторов.

Новая мечеть площадью более 68 тыс. кв. м расположена в парковой зоне рядом с ЭКСПО-городком на участке 10 га. Она сочетает в себе классическое исламское архитектурное искусство и традиционный казахский стиль. Общая вместимость мечети составляет 235 тыс. человек – такое количество людей может находиться одновременно как внутри мечети, так и во дворе. 30 тыс. человек могут одновременно молиться на месте, предназначенном для мужчин, и 5 тыс. человек – на месте, предназначенном для женщин. По вместимости эта главная мечеть столицы входит в десятку крупнейших мечетей мира.

В религиозном комплексе на первом и втором этажах, помимо места для молитвы, расположены учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана, телестудия, офисы, служебные помещения, магазины, музей и технические помещения. В подземном этаже есть банкетный зал, закрытая автостоянка, вестибюль, уборная, место технических и ритуальных служб, место жертвоприношения.

В церемонии открытия мечети принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – в 2019 году он заложил камень на месте строительства.

«Это – фундаментальная мечеть, которая была построена за счет отдельных граждан и инвесторов. Государственные средства не были потрачены. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом благом деле», - сказал он.