Число новых случаев коронавируса в Казахстане продолжает снижаться

В столице зарегистрировано 178 случаев, в Карагандинской области – 159, в Акмолинской области – 80, в Алматы – 79, в Павлодарской области – 52, в Западно-Казахстанской области – 42, в Костанайской области – 29, в Мангистауской области – 27, в Восточно-Казахстанской области – 23, в Жетысуской области – 21, в Алматинской области – 18, в Жамбылской области – 18, в Улытауской области – 17, в Атырауской области – 15, в Актюбинской области – 8, в Шымкенте – 7, в Кызылординской области – 7, в Абайской области – 6, в Северо-Казахстанской области – 2, в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной пневмонии, а также летальных случаев от пневмонии или КВИ.

На 16 августа лечение продолжают получать 22 272 человека (21 983 КВИ+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 191 пациент, на амбулаторном уровне – 21 081. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 33 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.