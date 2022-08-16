В министерстве науки и высшего образования предлагают селить студентов в арендном жилье и хостелах

В новом учебном году почти 90 тыс. студентов будут нуждаться в жилье, а на нехватку жилья может повлиять также Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в столице в сентябре. В этой связи в министерстве науки и высшего образования поручили ректорам вузов найти альтернативу, в том числе, заселять студентов в арендное жилье и хостелы, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Саясат Нурбек.

По данным министра, на сегодняшний день 100% обеспечение местами в общежитиях наблюдается в 28 вузах. По прогнозу, в новом учебном году 89 тыс. студентов будут нуждаться в жилье, а самая большая потребность ожидается в Алматы и столице. В частности, в КазНУ им. аль-Фараби – 15 122 койко-мест, КазНацЖенПУ – 4 500, КазНПУ им. Абая – 4 000, КазНИТУ им. К. Сатпаева – 3 000, ЕНУ им. Л. Гумилева – 5 000 койко-мест.

«На данную ситуацию (с нехваткой общежитий – В.) в Нур-Султане также может повлиять съезд лидеров мировых и традиционных религий, планируемый в сентябре текущего года», - отметил Нурбек.

Он подчеркнул, что возможно появление рисков «касательно нехватки мест в общежитиях, а также с удорожанием арендного жилья». Кроме того, имеет место дефицит, а также удорожание билетов на железнодорожный транспорт, авиаперелеты и ухудшение эпидемиологической ситуации.

«Это комплексный вопрос, и для его решения просим представителей местных исполнительных органов проработать урегулирование цен на проживание в гостиницах и хостелах для обучающихся вузов. МИИР совместно с ОА “Казахстан темир жолы” проработать вопрос по включению дополнительных рейсов для перевозки пассажиров железнодорожным и авиатранспортом и урегулированию цен на билеты», - сказал министр.

Нурбек также добавил, что в рамках подготовки к учебному году проведен ряд совещаний с ректорами вузов и даны поручения, чтобы последние приняли меры по обеспечению студентов местами в общежитиях или, в качестве альтернативы, – в арендном жилье и хостелах.