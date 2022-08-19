Токаева ждут с визитом во Вьетнаме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Вьетнам с официальным визитом, сообщила пресс-служба МИД страны по итогам визита главы дипломатического ведомства Мухтара Тлеуберди во Вьетнам.

В МИДе отметили, что визит Тлеуберди – первый за 30 лет установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вьетнамская сторона подтвердила участие в саммите СВМДА на высоком уровне, который пройдет в столице Казахстана в октябре.

«Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном, во время которых обсуждены вопросы политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества. Стороны выразили стремление придать новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран, в перспективе постепенно выйти на уровень привилегированного экономического партнерства. Вьетнам подтвердил участие в саммите СВМДА на высоком уровне, который пройдет в октябре текущего года в городе Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе МИДа.

Кроме того, в рамках визита Тлеуберди провел встречи с президентом Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Бинь Тинем. Глава Вьетнама дал поручения по «содержательному наполнению предстоящего официального визита президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам».

Также по информации пресс-службы ведомства, с руководством Вьетнама обсуждены вопросы экономической повестки, сотрудничества в сфере финансов и инвестиций, туристской и авиационной сферы.