Казахстанцев ждет неустойчивая погода в выходные

На большей части территории Казахстана в выходные ожидается прохладная погода, только на западе будет жарко, прогнозируют синоптики Казгидромета.

«В ближайшие сутки большая часть Казахстана все еще останется под влиянием атмосферных фронтов, образовавшиеся на периферии обширного антициклона. На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, грозы, в северной половине, востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки -2, ожидаются туманы. В западной половине страны сохранится погода без осадков», - указывается в прогнозе синоптиков.

По их данным, на западе Казахстана в ночные часы температура воздуха в выходные составит от +12до +25, а днем - до +30+38.

На севере, северо-западе, востоке, в центре республики ночью +1+10, днем +13+23, на юге страны ночью +8+18, днем небольшое повышение от +20+28 до +23+30, на юго-востоке ночью +5+13, днем - от +13 до +25.