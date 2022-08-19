Он был в числе четырех человек, которых суд счел виновными в гибели полицейского во время столкновения протестующих с силами правопорядка в 2006 году
Осужденный на длительный срок поcле событий в Шаныраке Курмангазы Утегенов вышел на свободу
фото azattyq.org

Курмангазы Утегенов, осуждённый почти на 20 лет после событий в Шаныраке 2006 года, утром 19 августа вышел на свободу, сообщает Радио Азаттык.

Курмангазы Утегенов был осуждён в связи с событиями 14 июля 2006 года в микрорайоне Шанырак на окраине Алматы, когда местные жители оказали сопротивление представителям власти, которые прибыли, чтобы снести дома тех, кто, по мнению местных властей, «незаконно приобрел землю». Во время столкновений жителей с силами правопорядка погиб полицейский. После этих событий четыре человека были осуждены на длительные сроки. Двое из них в 2020 году были освобождены условно-досрочно.

Осуждённому на 16 лет Курмангазы Утегенову в 2013 году добавили два с половиной года «за неповиновение законным требованиям администрации тюрьмы».

В феврале этого года суд в городе Костанай оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении Курмангазы Утегенова. К тому моменту Утегенов находился в тюрьме более 15 лет.

Осуждённый на 18 лет по «шаныракскому делу» поэт-диссидент Арон Атабек в октябре был выпущен из тюрьмы по состоянию здоровья. Он умер в больнице спустя несколько недель. Международные правозащитные организации и местные активисты заявили о причастности к его смерти властей и потребовали объяснений. Также они заявили о необходимости провести расследование на международном уровне. Наряду с этим активисты требовали пересмотреть дело по «шаныракскому делу».

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