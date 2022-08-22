374 млн тенге остаются должны предприятия своим работникам – Минтруда

По состоянию на 1 августа, в Казахстане задолженность по зарплатам на предприятиях составила более 3,2 млрд тенге. После штрафов и жестких мер в отношении руководителей предприятий, выплачены зарплаты на 2,8 млрд тенге, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

По информации министерства, государственными инспекторами труда на 568 предприятиях республики на 1 августа выявлена задолженность по заработной плате перед 14,2 тыс. работниками на сумму 3 млрд 223,9 млн тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 505 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 85,5 млн тенге.

«В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 11,9 тыс. работников. Им выплачено 2 млрд 850 млн тенге», - сообщили в ведомстве.