Работы по проектированию второй линии БРТ не начаты — акимат Алматы

С 2018 года, когда была запущена часть первой линии БРТ, акимату города Алматы не удалось продвинуться ни в продлении первой линии, ни в создании второй. Судя по ответу акимата, полученному на запрос Власти, работы над проектированием БРТ сейчас не ведутся.

В 2017 году в Алматы началось строительство первой линии БРТ, которое не закончено до сих пор — линия прерывается на улице Джандосова между Алтынсарина и Тимирязева. Кроме того, акимат Алматы не смог продлить линию до ВОАД и каждый год откладываются планы по строительству второй линии БРТ. В ответе акимата на запрос Власти говорится о том, что проектирование линий БРТ будет после корректировки генерального плана города. Тоже самое касается ITS-системы (интеллектуальная система управления дорожным движением) и строительства ДЕПО, без которых нынешнее БРТ не является полноценным и не может работать эффективно. При этом неизвестно когда будет завершена корректирование генплана, возможно, это произойдет к концу года.

Строительство второй линии БРТ планировали начать еще в 2018 году, однако в мае 2022 года глава управления городской мобильности города Гани Мурзаханов сообщил, что предыдущий проектировщик проекта второй линии БРТ не завершил работы из-за судебных тяжб по проекту Астана LRT. На запрос Власти, когда будет завершен проект, акимат города не ответил, а затягивание проекта на пять лет объяснил «длительными процедурами по выкупу частных земельных участков».