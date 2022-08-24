Главы Казахстана и Азербайджана подписали декларацию об укреплении отношений

Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели в Баку переговоры в расширенном формате. Как сообщает Акорда, они обсудили ключевые вопросы стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан – близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники», – сказал Токаев.

Он заявил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией – для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

По мнению Токаева, несмотря на рост объемов торговли в последние годы практически в три раза, «возможности наращивания торговли имеются».

“Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов», – сказал глава государства.

Президент Казахстана также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества, предложил в следующем году провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане и пригласил «выдающихся представителей азербайджанской культуры» в нашу страну.

В свою очередь президент Азербайджана выразил уверенность, что визит Токаева «будет иметь большое значение для будущего развития отношений» двух государств. Он отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкий повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.

«Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений», - сказал Алиев.

Также, по его мнению, «есть большие резервы для увеличения товарооборота». И сегодня они с Токаевым, по его словам, «обменялись мнениями» по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества.

«Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах», – сказал Алиев.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и комплексную программу развития сотрудничества между странами на 2022-2026 годы.

Также были подписаны соглашение между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве, план сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023–2024 годы, программа по культурному сотрудничеству на 2022-2025 годы, протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша, меморандумы о взаимопонимании между министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики, министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий, между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о сотрудничестве в области и транзитных грузоперевозок.