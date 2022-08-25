Более 700 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В столице зарегистрировано 137 случаев, в Карагандинской области – 93, в Акмолинской области – 83, в Западно-Казахстанской области – 78, в Костанайской области – 61, в Павлодарской области – 41, в Алматы – 35, в Северо-Казахстанской области – 34, в Атырауской области – 28, в Актюбинской области – 27, в Восточно-Казахстанской области – 24, в Мангистауской области – 24, в Абайской области – 12, в Шымкенте – 10, в Улытауской области – 10, в Кызылординской области – 9, в Жамбылской области – 8, в Алматинской области – 4, в Туркестанской области – 4, в Жетысуской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек, а всего – 13 683. Также зарегистрировано 14 случаев коронавирусной пневмонии, общее число достигло 89 867.

На 25 августа лечение получают 19 647 человек (19 329 КВИ+ и 318 КВИ-), из них в стационарах остаются 691 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся 18 956 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.