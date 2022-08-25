Завершено расследование в отношении бывшего руководства КНБ

Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета: экс-председателя Карима Масимова, его бывшийх заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова, а также должностных лиц Акипова Д.М., Бекмурат Н.К., сообщила пресс-служба КНБ.

«Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий); Ергожина по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Осипова по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Акипова и Бекмурат по статье 362 части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий)», - проинформировали в комитете нацбезопасности.

В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела. В связи с этим сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 октября, Ергожина – до 13 октября, Осипова – до 22 октября.