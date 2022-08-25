В Казахстане планируют исключить посреднические услуги в цепочке поставок авиакеросина

Министерство индустрии и инфраструктурного развития и министерство энергетики разрабатывают меры для предупреждения осеннего дефицита авиакеросина. В частности, планируется исключить посреднические услуги в цепочке поставок, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации МИИР.

Как напомнили в КГА, из-за сезонных планово-предупредительных работ на нефтеперерабатывающих заводах и ограниченного производства авиационного топлива отрасль гражданской авиации ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина. В конце прошлого года для поиска путей решения МИИР и Минэнерго провели специальное совещание с участием крупных поставщиков авиатоплива, руководителей аэропортов, авиакомпаний, нацкомпаний КМГ и КТЖ, где была достигнута договоренность о поставках керосина по приоритетности. Так, в первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам. В КГА отметили, что такая схема распределения авиатоплива носит лишь рекомендательный характер и направлена на недопущение перебоев внутренних и международных пассажирских перевозок.

В настоящее время МИИР и Минэнерго в целях исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовят дополнительные меры. Они включают в себя переход на 100%-ю реализацию авиатоплива через товарные биржи, что позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации; консолидированный закуп импортного авиатоплива «КазМунайГаз-Аэро», чтобы обеспечить гарантированный объем и снизить стоимость авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива.

«В целом же для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ. Это особенно актуально, учитывая рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате постепенного восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов», - подчеркнули в КГА.