Казахстан намерен запретить вывоз угля из страны автотранспортом

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало приказ, запрещающий вывоз угля автомобильным транспортом за пределы Казахстана. Об этом сообщил на брифинге в СЦК председатель комитета индустриального развития Ильяс Оспанов, передает «Казинформ» .

Он напомнил, что в прошлом отопительном сезоне «были факты беспрепятственного вывоза угля за пределы республики».

«Здесь поясню, что у нас есть уголь по специальной цене для населения, которая достигается путем предоставления через биржу. Но в прошлом году были обнаружены такие факты, что большой объем угля по специальной цене уходит за территорию нашей страны», - сказал Оспанов.

В частности, по данным акимата Жамбылской области, через таможенные посты «Айша биби», «Спатай батыр», «Карасу» в прошлом году в направлении Кыргызстана было вывезено около 120 тыс. тонн угля.

«Вывоз угля продолжается. По информации населения Меркенского района, в угольных тупиках ожидается около 50 автомашин, которые готовы вывезти уголь», - заявил Оспанов.

По его словам, чтобы это предотвратить, МИИР разработан приказ, который запрещает вывоз угля именно автотранспортом.

«Но при этом мы отмечаем, что никаких ограничений по железнодорожному транспорту нет. Мы провели совещание с приграничными регионами», - уточнил он.

Вместе с тем Оспанов сообщил, что к концу сентября – началу октября ожидается повышение цен на уголь. Сейчас средняя цена – от 9 до 14 тыс. тенге.

«С наступлением холодов спрос на уголь повышается. Ждем похолодание к концу сентября – начале октября. Ожидается повышение цены», - сказал председатель комитета.

При этом он заверил, что резкого повышения не ожидается. Оспанов пояснил, что если регион расположен далеко от места добычи угля, то стоимость твердого топливо будет выше.

«В настоящее время средняя цена за одну тонну угля составляет от 9 до 14 тыс. тенге. Поскольку некоторые области получают уголь напрямую на разъездах, стоимость составляет 7-8 тыс. тенге. Это в Карагандинской и Павлодарской областях», - сказал он.

В южных регионах уголь продают дороже.