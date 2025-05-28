Промышленное использование конопли в Казахстане разрешил мажилис

Депутаты мажилиса официально разрешили промышленное использование конопли в Казахстане. В среду в ходе пленарного заседания они во втором чтении приняли соответствующие поправки в законодательство. Новым законом также предусмотрено упразднение местной полицейской службы, так как, как сообщалось ранее, она не оправдала ожиданий.

«В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов в развитие промышленности в сфере технической конопли (канабиса) в Казахстане и развития экономики страны, предлагается урегулировать вопросы определения сортов растений конопли разрешенных к культивированию в промышленных целях, определения допустимого содержания тетрагидроканнабинола в растении конопли до 0,3%, разрешенному к культивированию в промышленных целях и промышленной переработки сортов растений конопли», перечислил депутат мажилиса Жаркынбек Амантай.

Ранее сообщалось, что новым законом также предусмотрено упразднение местной полицейской службы. А вместо нее будут созданы два управления - по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

Кроме того, ко второму чтению депутаты внесли поправки, дающие право членам семей сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших до 31 декабря 2021 года при исполнении служебного долга на получение ежемесячных выплат. По данным депутата, таких семей сегодня 530 и для получения выплат ежегодно из государственного бюджета потребуется 968 млн тенге.

Также новыми поправками закрепляется верхний предел размера текущих жилищных выплат из расчета до 90 кв. метров жилья на всех членов семьи, включая самого служащего, ограничивается срок использования жилищных выплат на аренду жилища не более 8 лет, запрещается аренда у близких родственников сотрудника и его супруги и необходима обязательная регистрация договора найма. А если оба супруга сотрудники или военнослужащие, то жилищные выплаты будут производить только одному из них по выбору. «Предлагаемые поправки коснутся только сотрудников и военнослужащих, принятых на службу с 1 июля 2025 года», - уточнил Амантай.

По его словам, с оптимизацией расходов на жилищные выплаты, планируется сэкономить более 26 млрд. тенге из выделяемых ежегодно 360 млрд. тенге. При этом, в категорию получателей жилищных выплат с 1 июля 2025 года будут включены сотрудники органов прокуратуры, службы экономических расследований и органов гражданской защиты.