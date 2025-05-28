Прогноз роста ВВП Казахстана по итогам 2025 года увеличен до 5% - опрос Нацбанка

Миакроэкономический опрос среди экспертного сообщества, который проводит Национальный банк показал, что темпы экономического роста Казахстана на 2025 год будут выше, как и инфляция и ожидания по базовой, сообщили в пресс-службе Нацбанка в среду.

В макроэкономическом опросе Нацбанка приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Параметрами оценки являлись цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

В результате в мае участники опроса пересмотрели сценарные условия по цене нефти марки Brent, которая на 2025 год снижена с 75 до 69,3 долларов за баррель, а на 2026 и 2027 годы стабилизировалась на уровне 66 и 66,2 доллара соответственно.

«Прогнозы по темпам экономического роста Казахстана на 2025 год были пересмотрены в сторону повышения – с 4,7 до 5,0%. Ожидания на 2026 и 2027 годы остались неизменными - 4,5% и 4,3%, соответственно», - говорится в сообщении Нацбанка.

Что касается инфляционных ожиданий участников опроса, то на 2025 год они повышены с 10,6% до 10,7%, на 2026 год – с 9% до 9,4%, на 2027 год – с 6,1% до 6,8%. А ожидания по базовой ставке на 2025 год - с 15,9% до 16,3%, а на последующие годы с 14,3% до 14,5% и с 11,5% до 12%.

Вместе с тем, здесь подчеркнули, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов самого Нацбанка, а представляет собой обзор независимого мнения участников рынка.