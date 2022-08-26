Маршрут №132 будет продлен, №88 − изменен
Схемы движения двух маршрутных автобусов изменят в Алматы
Фото Жанары Каримовой

В Алмалинском районе Алматы изменят схемы движения двух автобусных маршрутов, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района. До октября по просьбам жителей маршрут №132 будет продлен, а №88 − изменен.

«Согласно вашим пожеланиям, озвученным на предыдущей нашей встрече, до октября текущего года будут внесены изменения в схемы движения двух маршрутов. В сентябре продлим маршрут №132, с охватом улиц Тлендиева и Брусиловского между Абая и Толе би, с обновлением подвижного состава. В октябре маршрут №88 изменит схему движения с охватом улицы Ауэзова от проспекта Райымбека в южном направлении», − сказал Досаев.

Аким также отметил, что 11 августа по двум улицам в Алмалинском районе было введено одностороннее движение, которое повысило безопасность пешеходов.

«По просьбе жителей района с 11 августа внедрено одностороннее движение по двум улицам Есенжанова и Шакарима между улицами Тлендиева и Брусиловского. Нововведения не только разгрузили указанные промежутки от конфликтных ситуаций и пробок, но и повысили безопасность для пешеходов», - сказал Досаев.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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