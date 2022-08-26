На севере, востоке и в центре страны – заморозки
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На западе Казахстана в выходные ожидается жара до +39°С
фото Жанары Каримовой

27-29 августа на западе и юге Казахстана ожидается жаркая погода, а на севере, востоке и в центре страны – заморозки, сообщает «Казгидромет».

«В западных и южных регионах республики, сохраняется солнечная и жаркая погода. На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, востоке, в центре страны в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы», - сообщают синоптики.

Днем на западе Казахстана температура воздуха сохранится в пределах +31+39°С, на северо-западе +23+34°С, на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха до +20+25°С, в центре страны колебание температур от +23+31°С до +18+28°С, на востоке ожидается понижение до +13+23°С, на юге республики будет +25+37°С, на юго-востоке +20+32°С.

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