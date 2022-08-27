Минздрав констатирует рост числа жалоб казахстанцев на врачей

В Казахстане растет число жалоб граждан на действия медицинских работников или медорганизации. В частности, с начала года в комитет медицинского и фармацевтического контроля поступило 2,8 тыс. обращений от граждан, более трети из которых подтвердились, сообщил в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Жандос Буркитбаев.

«Анализ поступивших жалоб в комитет медицинского и фармацевтического контроля свидетельствует о несокращении, а в отдельных случаях увеличении обращений от населения на качество медицинской помощи, так, за текущий период поступило 2,8 тыс. обращений. В более 30% случаев факты подтверждаются», - сообщил Буркитбаев.

Он отметил, что по результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам, определены неблагополучные регионы. Руководителям управлений здравоохранения этих областей поручено принять срочные мер по повышению качества медицинских услуг и усилить работу служб поддержки пациентов по принципу решения вопросов «здесь и сейчас».

Кроме того, в Минздраве проанализировали качество медуслуг, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС. Как отметил Буркитбаев, в первом полугодии в сall-центр поступило более 400 тыс. обращений, что на 70 тыс. обращений меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако число жалоб на медуслуги в рамках ГОБМП/ОСМС выросло в 1,7 раза – с 6,5 тыс. до 11,1 тыс.

«В фонд социального медстрахования за первое полугодие 2022 года обратилось более 11 тыс. человек с жалобами на низкое качество медуслуг, отказ в предоставлении медицинских услуг, в лекарственном обеспечении», - привел данные вице-министр.

При этом, по его информации, причиной 80% жалоб является слабая коммуникация медработников, руководства медицинских организаций. То есть, считает Буркитбаев, работа служб поддержки пациента должным образом не контролируется ни руководством медицинских организаций, так и управлениями здравоохранения.