Власти Сербии и Косово договорились о свободном передвижении граждан через границу

Власти Сербии и Косово при посредничестве ЕС договорились о свободном передвижении граждан через границу, сообщает DW .

«У нас есть сделка», - написал вечером в субботу, 27 августа, в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после окончания переговоров при содействии Евросоюза.

Как он сообщил, Сербия согласилась отменить документы для въезда владельцев косовских удостоверений личности, а Косово выразило готовность не вводить такие документы для граждан Сербии. Таким образом, отметил Боррель, «косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности». Он добавил, что соответствующие гарантии Евросоюзу дал премьер-министр Косово.

В конце июля Косово решило ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косово сербам. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, заблокировав дороги к границе. После этого власти Косово отложили введение мер до 1 сентября.

Как отмечает DW, Сербия стремится к вступлению в ЕС, поэтому обязалась нормализовать отношения с Косово.