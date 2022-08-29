Менее 500 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В столице зарегистрировано 77 случаев, в Акмолинской области – 67, в Карагандинской области – 61, в Костанайской области – 48, в Алматы – 45, в Западно-Казахстанской области – 28, в Павлодарской области – 27, в Северо-Казахстанской области – 23, в Актюбинской области – 16, в Абайской области – 11, в Атырауской области – 10, в Мангистауской области – 9, в Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Алматинской областях – по 5, в Жамбылской области – 4, в Кызылординской области – 3, в Туркестанской области – 1. В Улытауской области и Шымкенте новых заболевших не выявлено.

Всего в стране подтверждено 1 388 022 случая КВИ.

По данным Минздрава, за сутки также зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, общее число случаев достигло 89 914. Летальных исходов не зафиксировано.

На 29 августа лечение продолжают получать 18 425 человек (18 074 КВИ+ и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 человека, на амбулаторном уровне лечатся 17 852 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.