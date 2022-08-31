Токаев обсудил с вице-премьером Катара перспективы развития сотрудничества стран

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня», - сообщила пресс-служба президента.

Токаев приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре. А Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани подтвердил приезд эмира Катара в Казахстан в ближайшее время.