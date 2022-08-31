Эти средства будут направлены на ликвидацию ЧС
$400 тыс. гуманитарной помощи выделит Казахстан Пакистану
фото с сайта dw.com

Тамара Вааль, Власть

Казахстан окажет гуманитарную помощь в размере $400 тыс. Исламской Республике Пакистан. Эти средства пойдут на ликвидацию последствий проливных дождей и наводнений, сообщает сайт премьер-министра в среду.

«Вопрос (о выделении гуманитарной помощи – В.) был рассмотрен на заседании комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра», - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства напомнили, что, по официальным данным, от стихийных бедствий в Пакистане погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек. 27 августа глава правительства этой страны Миан Мухаммад Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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