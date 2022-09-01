Объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного послания народу Казахстана обратил внимание на рост потребления синтетических наркотиков. По его словам, за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз.

«Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом», - отметил Токаев и заявил, что борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

Он поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.