У новых политических партий есть время подготовиться, считает он
Государственные институты готовы к проведению внеочередных выборов в мажилис – Ашимбаев
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Власть

Спикер сената Маулен Ашимбаев считает, что государственные институты готовы к проведению досрочных выборов. А у новых политических партий достаточно времени, чтобы подготовиться к досрочным выборам в парламент. Такое мнение он высказал в четверг в кулуарах пленарного заседания палаты.

«Думаю, государственные институты готовы (ко внеочередным выборам – В.). Но вопрос здесь надо смотреть в какой плоскости: мы заявили о том, что строим новый Казахстан. Со стороны общественности, наших граждан постоянно поступают какие-то вопросы, какая-то критика с тем, что нужно обновлять власть, что нужны новые люди. Новые люди должны прийти в маслихаты. Если с этого начинать. Новые люди должны становиться акимами, новые люди должны прийти в мажилис и сенат. Об этом речь идет», - высказался Ашимбаев.

Он подчеркнул, что в рамках строительства нового Казахстана необходимо перезагрузить власть, получить мандат доверия народа, чтобы «дать возможность новым людям прийти в представительную ветвь власти прежде всего».

«Правильно, что было заранее объявлено (о досрочных парламентских выборах – В.), чтобы политические партии заранее подготовили свои списки кандидатов, кто будет продвигаться по одномандатным округам, готовили своих претендентов в маслихаты. То есть заранее (объявили – В.), чтобы провести подготовительную работу», - считает спикер сената.

Он также не исключил, что к этому времени в Казахстане появятся новые партии.

«Возможно, новые партии будут зарегистрированы, которые будут участвовать в предстоящих выборах в парламент и маслихаты. Вы знаете, что ряд политических активистов, наших граждан работают над тем, чтобы зарегистрировать новые партии», - заключил Ашимбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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