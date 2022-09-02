Размер базовой пенсии к 2027 году повысится в два раза – Минтруда

К 2025 году совокупная пенсия в Казахстане увеличится почти на треть, ежегодно рост средней базовой пенсии будет порядка 13%, а к 2027 году ее размер повысится в два раза, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

«В послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. В целях их реализации в рамках проекта Социального кодекса РК будет предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%», - сообщили в министерстве.

Для повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется в период с 2023 по 2027 годы поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

«За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров», - отметили в Минтруда.

Кроме того, с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей. Это позволит к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение трех лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.

«Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения», - заявили в министерстве.

Накануне в ходе послания Токаев поручил «существенно перезагрузить пенсионную систему», последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. По словам президента, вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.