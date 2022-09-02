Ребрендинг «Сбербанка Казахстан» проведут в ближайшее время

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка «Сбера» в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»), сообщила пресс-служба холдинга.

«Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга “Сбербанка Казахстан”», - говорится в сообщении.

В холдинге заверили, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Вместе с тем холдинг высоко оценивает значимость банка для финансовой системы страны, поскольку имеющаяся у «Сбербанк Казахстан» современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики. В «Байтереке» уверены, что сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

«Холдинг “Байтерек” также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и новых клиентов банка», - заверили в холдинге.