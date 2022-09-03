В Костанае пожар в оружейном магазине

3 сентября в 11:20 часов загорелось одноэтажное здание магазина «Оружейная палата» в городе Костанае. Затем огонь перекинулся на кровлю находящегося рядом СТО, столовую и распространился на 8 частных жилых домов. Предварительная площадь пожара более 2000 кв. метров. Два человека находятся в подвале магазина, но к ним невозможно подобраться из-за детонации боеприпасов.

«Пожар охватил всю площадь комплекса. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка. Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля», - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся два человека, но до них невозможно добраться из-за детонации боеприпасов.

В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники. В это же время в Костанайской области горит лес.