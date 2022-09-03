Предварительная площадь пожара составляет более 2000 га
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В Костанайской области горит лес
Фотография пресс-службы МЧС РК

В Костанайской области сейчас бушует сильный лесной пожар. Ситуацию осложняет сильная жара, порывы ветра и отсутствие подъездных путей к месту пожара. Туда вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

2 сентября, в 15.00 загорелся лес в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ». Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился на лесные насаждения КГУ «Семиозерное УЛХ». По данным на 13.00 3 сентября предварительная площадь пожара составляет более 2000 га. Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой, которая достигает 36 градусов, густой растительностью и отсутствием подъездных путей.

К месту пожара были направлены 61 человек из ДЧС, 80 работников КГУ «Басаманское УЛХ», самолет АН-2, три пожарных поезда АО «КТЖ» с водой и другая техника. Кроме того, туда отправили личный состав войсковой части № 90260, курсантов Академии МВД и водовозы различных предприятий. На место выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

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