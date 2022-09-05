Ранее аким региона обещал построить их к концу октября
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Новые дома для пострадавших от пожара в Костанайской области построят в течение двух с половиной месяцев – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшими от пожаров в Костанайской области в эвакуационном пункте на базе школы в селе Аулиеколь пообещал им, что правительство построит новые дома в течение двух – двух с половиной месяцев.

«К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее», - заверил Токаев.

Он также осмотрел пострадавшие от лесного пожара территории.

Накануне аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил журналистам, что земли под строительство новых домов для пострадавших от пожаров жителей Аулиекольского района уже выделены, строительство начнется в ближайшее время и завершится до конца октября.

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