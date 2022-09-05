Посольство Италии обещает не затягивать выдачу виз казахстанцам – МИД

Министерство иностранных дел Казахстана держит на контроле вопросы выдачи виз в Европу казахстанцам. Как пояснил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, консульский отдел посольства Италии не справляется с количеством заявлений от наших граждан. После переговоров они пообещали увеличить количество сотрудников.

«С учетом ужесточения миграционных правил консульский отдел посольства Италии вынужден совместно с миграционными службами проводить тщательную проверку каждой заявки студентов, состоящей из 22 документов. Это отражается на процессе обработки обращений. В этой связи обращаем внимание на то, что студентам необходимо подавать документы на визу гораздо раньше», - сказал Смадияров.

Он заверил, что данный вопрос находится на контроле у министерства иностранных дел Казахстана. В связи с чем проведены беседы с послом и консулом Италии в РК.

«По их информации, основной причиной задержки в выдаче виз является возросшее количество поступающих заявлений в последние месяцы. Ежемесячно в консульский отдел обрабатывает и выдает около трех тысяч виз. Итальянские дипломаты заверили, что решают данный вопрос и увеличат количество сотрудников, занимающихся оформлением виз в два раза», - сообщил официальный представитель МИД.

При этом он напомнил, что в настоящее время в ряде иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане, вопросы оформления и выдачи виз рассматриваются с учетом введенных карантинных мер в их стране.