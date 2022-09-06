Соцотчисления для занятых на онлайн-платформах предусмотрят Социальным кодексом

Занятых на таких онлайн-платформах, как «Яндекс», Uber, Wolt и Glovo, включат в систему социального страхования, работодатели будут отчислять за физлицо 1% от его дохода, полученного по договору. Это будет предусмотрено Социальным кодексом, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«В систему социального страхования предлагается включить следующие категории работников: физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера; физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости. При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере 1% от его дохода, полученного по договору», - говорится в сообщении.

Кроме того, в проекте Социального кодекса предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45%. В результате размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13%. Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем шести видам социальных рисков потери дохода (потеря работы; утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет).

«Размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Митруда сообщали, что ведомством разработан пилотный проект по привлечению граждан, занятых на онлайн-платформах, таких как «Яндекс», Uber, Wolt и Glovo, в систему социальной защиты. Это позволит защитить трудовые и социальные права граждан при сохранении благоприятного режима. С 1 июля в пилотном режиме ведомство начало работу, сообщалось, что проект апробируют до конца года, а по результатам необходимые изменения внесут в законодательство.