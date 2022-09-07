Количество пострадавших при пожарах в Костанайской области выросло до 12 человек, сообщает оперативный штаб министерства по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации на 8 утра среды, 7 сентября, угрозы населенным пунктам нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в селах Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

«В районе с.Озерное, с.Лесное и с. Аманкарагай ситуация стабилизировалась, вместе с тем наблюдается отдельные локальные очаги тления», - сообщили в МЧС.

При этом произведена перегруппировка сил и средств, основные усилия по тушению локальных очагов тления сосредоточены в районе села Баганалы с привлечением инженерной техники Минобороны и акимата для опашки населенных пунктов.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, Нацгвардии, академии МВД, Минобороны, акиматов и коммунальные службы области в составе 79 единицы техники в работе на участках, 2 пожарных поезда, 721 человек. Остальная техника находится в резерве. С момента начала тушения пожара проведено 243 сброса воды. Тушение пожара продолжается.

По информации МЧС, количество получивших травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести увеличилось до 12 человек, среди них семь человек среди населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, трое сотрудников МЧС, все они после оказания медпомощи отпущены домой. Один человек 1935 года рождения погиб.

Всего с начала пожара эвакуирован 2 091 человек, из них 1 841 – 3 сентября из села Аманкарагай, села Озерное и села Лесное, 250 человек – 5 сентября из села Баганалы в село Казанбасы. В пунктах временного размещения Аулиекольской средней школе находится 21 человек, в Аулиекольской школе-интернате – один человек, в средней школе села Казанбасы – 20 человек.

«Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников», - уточнили в МЧС.

Всего сгорел или пострадал 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и шесть в селе Озерное.