Qatar Airways весной планирует запустить рейс из Дохи в столицу Казахстана. Об этом стало известно на встрече председателя комитета гражданской авиации МИИР РК Ластаева Талгата с президентом авиационных властей Государства Катар Мохамедом Фалеомх Аль-Хаджри и послом Катара в Казахстане Абдулазизом Султаном Аль-Румейхи.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации, в том числе, дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между Казахстаном и Катаром, обучение и повышение квалификации авиационных специалистов, привлечение катарских инвестиций в Казахстан. По информации катарской стороны авиакомпания Qatar Airways планирует с весенне-летней навигации 2023 года начать выполнение полетов между городами Нур-Султан и Доха», - сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

Сейчас катарская авиакомпания выполняет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Доха – Алматы с частотой 4 рейса в неделю.

Также стороны договорились о прохождении обучения и повышении квалификации представителями отрасли гражданской авиации Казахстана.