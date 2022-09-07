Qatar Airways весной планирует запустить
рейс из Дохи в столицу Казахстана. Об этом стало известно на встрече председателя
комитета гражданской авиации МИИР РК Ластаева Талгата с президентом авиационных
властей Государства Катар Мохамедом Фалеомх Аль-Хаджри и послом Катара в Казахстане
Абдулазизом Султаном Аль-Румейхи.
«В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации, в том числе, дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между Казахстаном и Катаром, обучение и повышение квалификации авиационных специалистов, привлечение катарских инвестиций в Казахстан. По информации катарской стороны авиакомпания Qatar Airways планирует с весенне-летней навигации 2023 года начать выполнение полетов между городами Нур-Султан и Доха», - сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.
Сейчас катарская авиакомпания выполняет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Доха – Алматы с частотой 4 рейса в неделю.
Также стороны договорились о прохождении обучения и повышении квалификации представителями отрасли гражданской авиации Казахстана.