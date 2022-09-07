Почти $7 млрд составляет совокупный объем привлеченных инвестиций через МФЦА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Кайрата Келимбетова, который доложил о текущих результатах работы центра и о выполнении поручений, которые президент дал на заседании совета по управлению МФЦА в июне.

«По словам управляющего центром Кайрата Келимбетова, в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов. Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров.

Келимбетов также сообщил, что в недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налоговый режим МФЦА признан соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности.

Токаев, отмечая важную роль Международного финансового центра «Астана» в реализации задач по экономическому развитию страны, поручил усиления работы по привлечению иностранных инвестиций.