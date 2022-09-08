Специальную карту внедрят в Казахстане для кандасов

В Казахстане для кандасов будет внедрена карта казаха, которая даст им возможность упрощенного въезда в страну и идентичные с видом на жительство права, кроме политических, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Во исполнение поручения главы государства в рамках новой концепции (миграционной политики – В.) будет пересмотрена политика по приему и обустройству кандасов на исторической родине. В частности, предусматривается внедрение механизма определения места прибытия кандаса на этапе приема документов и принятие мер по регулированию и стимулированию переезда в трудодефицитные регионы, с предоставлением гражданства после определенного срока постоянного проживания в данном регионе», - сообщили в министерстве.

Здесь отметили, что такой подход успешно практикуется в Германии, Израиле и России для регулирования процессов интеграции соотечественников в местный социум и использования их потенциала с учетом потребности национальной экономики.

«Кроме того, в целях укрепления связи с исторической родиной предлагается внедрить Карту казаха, с выдачей ее этническим казахам (гражданам других стран), являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане», - также проинформировали в ведомстве.

Обладатели этой карты будут иметь возможность упрощенного въезда в страну, идентичные с видом на жительство права (открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций), за исключением политических прав.