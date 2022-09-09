В выходные в Казахстане ожидается похолодание

«Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду. С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики: на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди, с усилением ветра и выпадением града», - сообщают синоптики.

Ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.