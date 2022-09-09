Токаев выразил соболезнования королевской семье в связи с кончиной Елизаветы II

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королевской семье и всем британцам. Он отметил, что на протяжении 70-летнего правления Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации. "Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.