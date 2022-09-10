Фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился спецнаграды независимых кинокритиков на Венецианском кинофестивале

Фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды независимых кинокритиков на Венецианском международном кинофестивале. Премию Premio bisato d'oro 2022 за лучшую актерскую игру отдали участникам его фильма Берику Айтжанову и Данияру Алшинову, сообщает пресс-служба киностудии Казахфильм им. Ш. Айманова.

Художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского Международного кинофестиваля, который проходит на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.

В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарёв и Александра Ревенко.

В программе Orizzonti Extra продемонстрированы главные тенденции мировой кинематографии, которые открыли новые имена режиссеров со всего мира.

Во время кинофестиваля проекты разных жанров и форматов оценивали зрительское жюри.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских- All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

В Венецианском кинофестивале участвует еще один казахстанский режиссер Эльдар Шибанов с фильмом «Горный лук», премьера которого состоялась неделю назад. В 2021 году кинопроект Шибанова был отобран лабораторией Biennale Cinema College, которая организована Венецианский биеннале (La Biennale di Venezia) при поддержке министерства культуры Италии. Эта лаборатория продвигает новых талантливых кинематографистов, предлагая им возможность работать над созданием микробюджетных (по международным меркам) художественных фильмов с бюджетом до 200 тыс. евро с состоявшимися профессионалами.

Картина «Горный лук» рассказывает о семье, переехавшей из Алматы в деревню на границе с Китаем с целью построить там собственный дом. Однако спустя год вся семья продолжает жить в юрте, пока отец семейства, сыгранный Куантаем Абдимади, безнадежно верит в скорейшее окончание строительства. Дети пытаются помирить родителей. Для этого они пересекают границу Казахстана с Китаем, чтобы купить виагру, которая, по их мнению, сможет вернуть отцу его мужскую силу и восстановить гармонию в доме. За оберткой семейной комедии Шибанов поднимает проблемы гендерных ролей в обществе. Каждый из персонажей фильма пытается понять, что делает их мужчиной или женщиной, при этом разрушая стереотипы о мужественности и женственности.