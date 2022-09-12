Менее сотни новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Не зафиксировано заражений в восьми регионах.

В Алматы выявлено 20 случаев, в Карагандинской области – 17, в столице – 16, в Костанайской области – 14, в Акмолинской области – 9, в Атырауской области – 4, в Мангистауской области – 4, в Северо-Казахстанской области – 4, в Павлодарской области – 2, по одному случаю – в Восточно-Казахстанской, Абайской и Западно-Казахстанской областях.

Не выявлено новых случаев в Шымкенте, Актюбинской области, Алматинской области, Жетысуской области, Жамбылской области, Улытауской области, Кызылординской области и Туркестанской области.

Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев.

По данным Минздрава, зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции и 3 случая коронавирусной пневмонии. Всего за время пандемии от КВИ скончались 13 688 человек, коронавирусная пневмония выявлена у 89 976 заболевших.

На 12 сентября лечение получают 15 832 человека (15 598 КВИ+ и 234 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 человек, на амбулаторном уровне лечатся 15 494 заболевших. 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 3 – на аппаратах ИВЛ.