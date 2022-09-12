Горнолыжные курорты Алматы расширят для привлечения туристов

В Алматы в целях продвижения города как турдестинации разработают новый туристический бренд Discover Almaty. А для привлечения туристов будут расширены горнолыжные курорты и объединены Восточный и Западный горные кластеры, сообщил на заседании ХXV сессии маслихата города заместитель акима Алишер Абдыкадыров.

«В целях продвижения Алматы как турдестинации будет разработан новый туристический бренд города – Discover Almaty. Для развития туристской инфраструктуры в 2024 году предусмотрено завершение строительства нового терминала международного аэропорта Алматы. Будут открыты выставочный Конгресс-центр и мультифункциональный Концертный зал, реконструированы и расширены база “ЦСКА”, “Шымбулак” и “Бутаковка», – рассказал заместитель акима.

Также акимат Алматы совместно с акиматом Алматинской области проработают вопрос по объединению Восточной и Западной частей горного кластера, к этому привлекут частных инвесторов. Кроме этого, в городе в три раза расширят фонд номеров в гостиницах, для этого привлекут международные гостиничные сети. Будут приняты меры по улучшению туристского опыта с привлечением международных организаций, а также создадут «Бюро по развитию туризма».

«Ожидается, что к 2025 году количество иностранных туристов вырастет до 450 тысяч человек, что принесет 500 млн долларов экспорта туристских услуг с последующим доведением числа иностранных туристов до 1 млн человек и экспорта до 1,2 млрд долларов к 2030 году. Для успешной реализации вышеуказанных мер общая потребность по трем приоритетным направлениям составляет 200 млрд тенге, в том числе 91,4 млрд тенге до 2025 года. При этом, каждый потраченный 1 тенге бюджетных средств позволит привлечь 12 тенге частных инвестиций», – сказал Абдыкадыров.