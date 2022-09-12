Завод по полной утилизации отходов акимат Алматы обещает построить к 2027 году

Акимат Алматы обещает к 2027 году построить завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии. Этот завод полностью решит проблему с отходами в городе, однако останется проблема мусорных полигонов в области, и этот вопрос необходимо решать тоже, заявил на заседании XXV сессии маслихата города Алматы сообщил заместитель акима города Аскар Амрин.

«Продолжающаяся урбанизация Алматы является причинами ежегодного повышения объемов твердых бытовых отходов. Объем ТБО за 8 месяцев – 300 тыс. тонн, доля переработки – 16%», - констатировал Амрин.

Несмотря на то, что город полностью обеспечен предоставлением услуг по сбору и вывозу ТБО – их оказывают 25 организаций, более 80% населении города обслуживается предприятием ТОО «АК Тартып», «где на обслуживаемых территориях образуется стихийные свалки», отметил замакима.

Весь мусор города вывозится на полигоны Алматинской области в поселках Айтей и Али и в городе Талгар. Однако «земля и окружающая среда уже отравлена на ближайшие десятилетия».

«Для целого ряда стран, решением проблемы является переход от полигонного захоронения к мусоросжиганию. К 2027 году мы намерены построить завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии, мощностью 500 тыс. тонн в год, сумма инвестиций 150 млн евро. Этот завод позволит полностью утилизировать отходы города Алматы», - сообщил Амрин.

Но, как отмечает замакима, после введения в эксплуатацию завода останется вопрос существования полигонов в Алматинской области. В этой связи их рекультивация должна найти свое отражение при утверждении комплексного плана агломерации, подчеркнул он.

Также, по его словам, нет стимулирующих программ по переходу населения и организаций на раздельный метод сбора мусора, отсутствуют особые правила управления отходами для кафе, ресторанов и отелей, культурно-массовых мероприятий, которые являются одними «из крупнейших источников создания мусора».

«В этой связи в настоящее время нами ведется разработка программы управления отходами, в том числе для активизации взаимодействия в сфере управления ТБО города с агломерацией. В 2023 году будут приняты усовершенствованные правила благоустройства в части управления отходами. Также будут установлены 279 единиц специальных площадок для размещения крупногабаритных и строительных отходов от населения. За счет частных инвестиций будет расширена сеть точек сбора вторсырья по 500 единиц ежегодно, к концу 2025 года – 1 500 единиц пунктов приема вторсырья», - рассказал Амрин.

К концу 2025 года в крупных сетевых магазинах за счет частных инвестиций предлагается установить «фандоматы» по приему упаковки из-под напитков и контейнеров для сбора стеклянных бутылок и банок. А в 2023 году будет построено 772 новые подземные контейнерные площадки для сбора ТБО. Для повышения эффективности сбора и транспортировки отходов до 2025 года будет внедрена система диспетчеризации для спецтехники всех мусоровывозящих организаций, в результате введения в эксплуатацию единого серверного центра будет внедрен ежедневный контроль в режиме онлайн сбора и транспортировки ТБО.

«Принятие вышеизложенных мер позволит увеличить долю переработки твердых бытовых отходов к их образованию до 32% в 2025 году, в 2030 году до 80%. Также это позволит уменьшить объем образования отходов у источников к 2030 году до 10% за счет повышения уровня экокультуры и поэтапного внедрения раздельного сбора отходов. В рамках системы управления отходами в Алматинской агломерации будет внедрен полный цикл утилизации отходов в городе Алматы», - заключил Амрин.