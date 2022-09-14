На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

На кыргызско-таджикской границе сегодня, 14 сентября, вновь произошел вооруженный конфликт, сообщает Погранслужба Кыргызстана.

«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь», - говорится в Telegram-канале Погранслужбы Кыргызстана.

В ответ кыргызские пограничники также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

«По состоянию на 11:30 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Башы характеризуется как напряженная», - сообщили в Погранслужбе.

На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда. Сейчас проходит его встреча с начальником областного управления Погранвойск ГКНБ Таджикистана по Согдийской области.

«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона периодически открывает огонь по позициям кыргызских пограничников. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все меры про прекращению огня и недопущению эскалации пограничного инцидента», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и раненных с кыргызской стороны нет.



